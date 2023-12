Selbstjustiz in Siegburg vor Gericht Rentner brennen im Fahrradgeschäft Sicherungen durch

Was er gemacht habe, sei „ein klassischer Fall von Selbstjustiz und das können wir nicht dulden“, wandte sich Richter Alexander Bluhm in seiner Urteilsbegründung an den Angeklagten. Der musste sich vor einem Schöffengericht am Siegburger Amtsgericht wegen eines minder schweren Falls des räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung verantworten. Der vorstrafenfreie Rentner zeigte sich zunächst keiner Schuld bewusst, räumte später aber ein, ihm seien die „Sicherungen durchgebrannt“ und die Situation sei wohl eskaliert.