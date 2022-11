Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis : 31-Jähriger soll zwei Mädchen mehrfach sexuell missbraucht haben

Rhein-Sieg-Kreis Ein 31-Jähriger aus dem Rhein-Sieg-Kreis sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, zwischen 2015 und 2018 zwei Mädchen mehrfach sexuell missbraucht zu haben.

