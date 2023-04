Naherholungsgebiet in Bornheim Die Rheinaue Nord links des Rheins ist zum Greifen nahe

Schon damals gab es in einem Workshop bei den Bürgern viel Zustimmung für die vorgesehene Trennung von Rad- und Fußgänger. So sollten die Radler weitgehend den Auenweg nutzen, die Fußgänger hingegen den Leinpfad. Diese Ideen müssen sich nun, so Bornheim, in den interkommunalen Planungen widerspiegeln. Den Anstoß zu einem städteübergreifenden Gesamtkonzept mit gestalterischen Maßnahmen, die das Areal ökologisch aufwerten sollen, geht auf den Auerberger Ortsausschuss zurück. Die Frischluftschneise für den Bonner Norden bleibe so nicht nur erhalten, sondern der Effekt werde sogar verstärkt. Dadurch entstehe eine sogenannte „grüne Brücke“ in Verbindung mit den Siegauen.