Rheinbach und Lohmar : Trafobrände sorgen vereinzelt für Stromausfälle im Rhein-Sieg-Kreis

In Lohmar-Krahwinkel geriet ein Trafo in Brand und sorgte dadurch für vereinzelte Stromausfälle. Foto: Christof Schmoll

Rheinbach/Lohmar Am Samstagabend ist in Rheinbach und Lohmar teilweise der Strom ausgefallen. Grund dafür waren Brände in zwei Trafo-Stationen. Die Feuerwehr Rheinbach hat eine Anlaufstelle für Hilfsbedürftige eingerichtet.



Am Samstagabend sind im Rhein-Sieg-Kreis gleich mehrere Orte von Stromausfällen betroffen gewesen. Sowohl in Rheinbach als auch in Lohmar waren Trafobrände dafür verantwortlich, wie die zuständigen Feuerwehren mitteilten.

Gegen 19:10 Uhr wurde die Feuerwehr Rheinbach zu einer Trafostation in Irlenbusch gerufen. Der Brand konnte allerdings schnell gelöscht werden. Im Höhengebiet rund um Rheinbach fiel in Neukirchen, Merzbach, Berscheid, Queckenberg, Loch, Sürst, Todenfeld und Hilberath teilweise der Strom aus. Der Stromversorger sei schnell vor Ort gewesen, teilte die Feuerwehr Rheinbach auf Twitter mit. Die Feuerwehrgerätehäuser in Queckenberg, Neukirchen und Hilberath wurden als spontane Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger eingerichtet. Über alle weiteren Schritte informierte die Feuerwehr über ihren Twitter-Account.

Achtung #Stromausfall!

Aktuell kommt es aufgrund eines Trafobrandes zu Stromausfall in den Ortslagen Neukirchen, Merzbach, Berscheid, Queckenberg, Loch, Sürst, Todenfeld und Hilberath.

Der Stromversorger ist bereits vor Ort. pic.twitter.com/YfqxiroCIB — Feuerwehr Rheinbach (@FF_Rheinbach) June 18, 2022

Auch in Lohmar im Ortsteil Krahwinkel hat es gegen 18:25 Uhr in einer Trafostation gebrandt. Die Feuerwehr konnte aber auch hier eine Ausbreitung des Brandes verhindern, erklärte der Pressesprecher der Lohmarer Feuerwehr. Für die Brandbekämpfung und Nachsorgearbeiten musste der Energieversorger zwischenzeitlich den Strom abstellen, wodurch es auch zu vereinzelten Ausfällen und Versorgungsunterbrechungen kam. Zu den ansonsten betroffenen Ortschaften konnte die Feuerwehr keine genaueren Angaben machen.