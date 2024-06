Dat is Rheinisch De beste Schull ess et Levve

Argumentative Unterstützung kommt von den alten Römern. Seneca schrieb damals an seinen Schüler: „Non vitae sed scholae discimus“, was so viel heißt wie: Nicht fürs Leben, für die Schule lernen wir.“ Weil das aber die Moral aushebeln würde, drehten die Bildungsgeber das herum und formulierten: Fürs Leben, nicht für die Schule lernen wir! Soll heißen: Was Ihr in der Schule lernt, ist wichtig, passt also gut auf im Unterricht!