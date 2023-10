Fackelzüge Sankt Martin reitet durch Wachtberg

Das Holz für das große Feuer ist gehackt, die bunten Fackeln sind längst gebastelt, in den Backstuben wird der Teig für die Weckmänner bereits geknetet, und der prächtige Mantel von Sankt Martin liegt längst bereit: In nächsten Tagen ziehen Fackelzüge mit Musik und viel Gesang durch die Straßen Wachtbergs. Höhepunkte sind die Martinsfeuer in den Ortschaften. Und noch ehe die letzten Holzscheite abgebrannt sind, ziehen die Kinder mit ihren Laternen zum Schnörzen durch die Straßen und hoffen, dass ihr „Kamellebüggel“ auf dem Nachhauseweg gut gefüllt ist.