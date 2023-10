Mit der Fähre über den Rhein Schafherde setzt vorzeitig von Königswinter nach Mehlem über

Deshalb musste es dann schnell gehen. Mit den fast 400 Tieren hieß es von Vinxel aus über Oberkassel und Niederdollendorf – zwischendrin gab es eine Pause am Rheinufer in Niederdollendorf – zur Fähre in der Königswinterer Altstadt zu laufen. Am Mittwochnachmittag setzte die Herde dann über. Am Donnerstagabend waren der Schäfer und seine Herde wieder daheim.