Team sucht Verstärkung Schaugarten in Wachtberg als Musterbeispiel für pflegeleichten Garten

„Es gab ein heißes Rennen um die Zeder“, sagt Aufderheide. Die Rathausmitarbeiter waren in die Gestaltung seinerzeit eingebunden und hatten im Punkteverfahren sehr knapp für den Erhalt des damals schon alten Baums gestimmt. „So wurde sie in den Garten integriert“, erzählt die Biologin. Dennoch konnte das Gewächs nicht dauerhaft erhalten werden. „Der Baum gehörte zu einem in den 60er- und 70er-Jahren typischen Genotyp, bei dem die Rinde an den Starkästen einwächst“, erklärt die Fachfrau. So brachen die dicken Äste in den vergangenen Jahren immer wieder ab und mussten schließlich wegen der Unfallgefahr bis auf den Stamm entfernt werden.