„Snackpoint Charlie“ am Städtischen Gymnasium Rheinbach Hier bedient die Schülerschaft noch selbst!

Lilli Conrad reicht ein frisch belegtes Käsebrötchen über die Theke. Mika Huckemann nimmt die 1,50 Euro entgegen und notiert den eingenommenen Betrag und das verkaufte Produkt. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Emma Maiworm und ihrem Kollegen Vinko Bakovic hat das Team des neuen „Snackpoint Charlie“ in der zweiten Pause mit dem Verkauf von Snacks „von Schülern für Schüler“ ganz gut zu tun. Die Vier gehören zum insgesamt 19-köpfigen Team der künftigen Schülergenossenschaft „Snackpoint Charlie“ am Städtischen Gymnasium Rheinbach (SGR), die sich in Gründung befindet.