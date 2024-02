Kritik an „Schulgutachten“ in Königswinter Warum wird eine Mensa als Unterrichtsraum gezählt?

Keine Grundschule mehr in Eudenbach, eine nur noch einzügige Grundschule in Ittenbach, Fragezeichen hinter der Zukunft der Drachenfelsschule – die Empfehlungen von Ulrike Lexis, der Autorin des jetzt im Entwurf vorliegenden Schulentwicklungsplans für die Jahre bis 2027/28 in Königswinter, sind brisant.