Sicherer Schulweg Schwelle bremst Autofahrer vor Grundschule

Zugunsten eines sichereren Schulwegs umgebaut wird auch der Einmündungsbereich des Forstwegs in die Straße Am Langenacker. Um das zu realisieren, wird laut einer Mitteilung der Gemeinde der Forstweg der Straße Am Langenacker untergeordnet. Das schafft die Voraussetzung für einen durchgängigen, mit Kantenstein und Rinne abgesetzten Gehweg entlang der Straße Am Langenacker im Mündungsbereich des dann untergeordneten Forstwegs, „um die Kinder gezielt über die Straße zu führen“, so die Kommune.