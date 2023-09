Gefahr durch fehlenden Bürgersteig Schulweg Schützenstraße in Adendorf wird umgebaut

In den Kreuzungsbereichen der Schützenstraße mit den angrenzenden Verkehrswegen zeigte Markus Herrig vom Ingenieurbüro Bach und Mergel eine barrierefreie Gestaltung mit taktilen Elementen und abgesenkten Bordsteinen. Die restlichen Gehwegabschnitte sollen mit Hochborden, also der altbekannten Gehweghöhe ausgeführt werden. So soll für die Schulkinder die klare Abgrenzung zum fließenden motorisierten Verkehr deutlich erkennbar bleiben.