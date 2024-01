Sicherer Schulweg Schwelle bremst Autofahrer an der Schule

Vorbereitende Absperrungen und Baken sieht man aktuell in den Bereichen der Aufstellflächen an der Ampelkreuzung mit der L158. Zwar war es nicht möglich, wie von den Eltern gewünscht, die Ampelschaltung an der L158 zu verändern. Mit größeren Aufstellflächen an der Ampel können die Kindergruppen jedoch mehr Abstand von der hier mit 50 Stundenkilometern befahrenen Landstraße halten. Mehr Licht sorgt zudem für eine bessere Erkennbarkeit der Fußgänger und damit der südlich der L158 wohnenden Grundschulkinder an der zurzeit noch recht dunklen Kreuzung. Laut dem Beigeordneten Swen Christian haben sich solche Maßnahmen schon in anderen Bereichen in Wachtberg bewährt.