Vollsperrung Kommunalweg : Schweres Gerät bohrt in Wachtberg Löcher in die Straße

Schweres Gerät bohrt in Wachtberg Löcher in die Straße

Wachtberg-Gimmersdorf Wegen Bohrarbeiten für den Ausbau des Dorfsaals muss der Kommunalweg in Gimmersdorf voraussichtlich bis Mai vollgesperrt werden. Im Anschluss starten die Hochbauarbeiten.

Das mächtige Bohrgerät wird laut dem Beigeordneten für Fundamentierungsarbeiten und die Vorbereitung des Anbaus gebraucht. Denn für die geplante Erweiterung des Gimmersdorfer Dorfsaales, der zukünftig quasi in den Kommunalweg hineinragen wird, müssen nämlich insgesamt fünf Betonbohrpfähle im Boden versenkt werden. Die sind zur Stabilisierung und Absicherung des geplanten Erweiterungsbaus notwendig, weil es sich an Ort und Stelle nicht - vereinfacht ausgedrückt - um einen unberührten Boden handelt. Vielmehr war das Erdreich unter der Straße am Dorfsaal in der Vergangenheit bereits für die Verlegung von Versorgungsleitungen aufgegraben worden.