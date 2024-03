Müllentsorgung in Wachtberg-Niederbachem Schwierige Suche nach Containerstandorten

Genau das ist auch das Problem bei einem alternativen Standort für die besagten Container an der Austraße, die etwa am Schützenplatz in Niederbachem aufgestellt werden könnten. Das prüft die Gemeinde zwar, aber dort würde es genau an dieser „sozialen Kontrolle“ fehlen, was wiederum das Risiko eines vermehrten wilden Müllaufkommens erhöhen würde. „Auch die Zuwegung für einen Kehrwagen muss bedacht sein“, ergänzte Bürgermeister Schmidt.