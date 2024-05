Organisiert vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels Sieben Jahre alte Wachtbergerin gewinnt Schreibwettbewerb

Als Rosa mitbekam, wie ihre Eltern der größeren Schwester Geschichten vorlasen, weckte dies auch bei Rosa das Interesse an Büchern. „Am liebsten lese ich Tiergeschichten. Meine Lieblingsbücher sind ,Eulenzauber‘ und die Geschichten der Reihe ,Ostwind‘“, sagt Rosa. Am Schreiben liebt sie es, sich eigene Welten mit eigenen Figuren auszudenken: „Es ist schön, wenn sich der Osterhase und der Nikolaus treffen. So etwas geht nur in meinen Geschichten“, sagt Rosa.