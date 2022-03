Kundgebung für Ende des Krieges in Ukraine : 1000 Menschen senden in Oberpleis ein Zeichen für den Frieden

Rund 1000 Menschen kommen in Oberpleis zusammen, um für den Frieden zu demonstrieren. Foto: Frank Homann

Oberpleis Ein beeindruckendes Zeichen für den Frieden haben mehr als 1000 Menschen am Freitag in Oberpleis gesetzt. Sehr emotional war die Rede einer vor dem Krieg geflüchteten Ukrainerin, die derzeit in Pleiserhohn lebt.



Von Gabriela Quarg

Eine Friedenstaube aus Papier mit einem Ölzweig im Schnabel, gebastelt aus einem weißen Pappteller, schwebt auf dem Plakat, auf dem in großen Buchstaben „Give Peace a Chance“ zu lesen ist. Auf der Rückseite steht das Wort „Frieden“ in vielen verschiedenen Sprachen. Es ist nur eins von unzähligen blau-gelben Schildern, die am Freitagmittag auf dem Kirchplatz in Oberpleis in die Höhe gehalten wurden.

Mehr als 1000 überwiegend junge Menschen hatten sich hier versammelt, um ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen. Die Kundgebung, die die evangelische Kirchengemeinde Siebengebirge und die katholische Pfarrgemeinde Oberpleis gemeinsam mit den beiden weiterführenden örtlichen Schulen organisiert hatte, war auf ein überwältigendes Echo gestoßen. Nicht nur Schüler aus allen Klassen und Jahrgangsstufen beteiligten sich, sondern auch zahlreiche Vertreter von Vereinen und Organisationen aus der Bergregion und nicht zuletzt auch viele Bürger – es war ein „breites gesellschaftliches Bündnis“, so Bürgermeister Lutz Wagner, das seine Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zeigte, aber auch mit den Menschen, die sich in Russland gegen den Krieg wenden. „Königswinter sendet heute ein deutliches Signal gegen den Krieg und für den Frieden.“

„Wir sind sehr bewegt, dass so viele junge und ältere Menschen heute hier vor der Propsteikirche versammelt sind, um ihre Solidarität mit den Menschen in und aus der Ukraine zu zeigen“, sagte Pfarrer Markus Hoitz. „Der Krieg Putins gegen die Ukraine raubt den Jugendlichen und Kindern Europas und der Welt die Hoffnung auf eine gelingende Zukunft. Er raubt sie euch, denn ihr seid unsere Zukunft“, sagte Hoitz.

Emotionale Rede einer vor dem Krieg geflüchteten Ukrainerin

„Keiner von uns kann Bomben aufhalten“, ergänzte sein evangelischer Amtskollege Arndt Klemp-Kindermann. „Doch wir können gemeinsam für den Frieden einstehen, wir können den Mund aufmachen, wenn andere Hass schüren.“ Er appellierte an die jungen Leute: „Seid stark, seid laut. Nehmt euch eure Zukunft, wo Erwachsene sie mit Hass und Gewalt zerstören wollen. Steht zusammen und verbannt allen Hass.“

Die Schüler der Gesamtschule und des Gymnasiums am Oelberg hatten nicht nur bunte Plakate gebastelt, sondern auch ein Programm vorbereitet: Friedensgrüße in verschiedenen Landessprachen wurden vorgetragen, Meditationstexte, Friedensapelle und auch einen Flashmob zum Lied „Freedom“ von DJ Bobo. Konfirmanden aus Oberpleis sprachen ein Friedensgebet. Immer wieder erklang zwischendrin das Lied „Give Peace A Chance“, vorgesungen von den Lehrern Anja Heyn, Christian Finkenrath und Britta Hanebut, in das viele aus vollem Herzen mit einstimmten.

Still wurde es auf dem Kirchplatz, als Liudmyla Yodko das Wort ergriff. Die Ukrainerin ist mit ihrer Familie – den Kindern sowie der Schwester und den Schwägerinnen – aus dem Kriegsgebiet geflüchtet und in Pleiserhohn untergekommen. „Wir sind wirklich sehr, sehr dankbar, dass sie uns so unterstützen“, sagt sie mit zitternder Stimme. Die Solidarität und die Hilfsbereitschaft, die die Familie erfahre, sei überwältigend. Immer wieder spricht Liudmyla aus, was sie und viele ihrer Landsleute angesichts der großen Unterstützung empfinden: „Danke, danke.“ Gleichzeitig appelliert sie an alle, nicht aufzuhören mit den Forderungen nach einem Ende der Aggressionen: „Stoppt diesen Krieg! Wir müssen das alle ganz, ganz laut schreien, überall und immer wieder, sonst hat die Welt keine Zukunft mehr.“ Mit Tränen in den Augen fügt sie hinzu: „Wir hoffen, dass wir den Aggressor gemeinsam stoppen können.“