Jessica hat starke Konkurrenz : 13-jährige Königswinterin scheidet bei „The Voice Kids“ aus

Einem musikalischen Dreikampf, dem sogenannten Battle musste ich Jessica (13) aus Königswinter (links) bei „The Voice Kids“ stellen, die in der Sat.1-Show gegen die Band The Rockets (Mitte) und Sängerin Rahel antrat. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Königswinter Die 13-jährige CJD-Schülerin aus Königswinter scheidet nach einem mitreißenden Musik-Dreikampf bei „The Voice Kids“ aus. Battle-Siegerin Rahel darf gleich ins Finale.

Starker Konkurrenz musste sich die 13 Jahre alte Jessica aus Königswinter in der Gesangshow „The Voice Kids“ beugen: Die Schülerin der CJD Christophorusschule Königswinter ist bei der am Samstagabend ausgestrahlten Sat.1-Sendung ausgeschieden. Bei einem musikalischen Dreikampf, dem sogenannten Battle, hatte Jessica zusammen mit ihren Kontrahenten Rahel (10) und der vierköpfigen Band The Rockets (alle 12 Jahre alt) gemeinsam das Lied „Bad Guy“ von Shootingstar Billie Eilish gesungen. Am Ende des Liedes entschieden sich die Juroren Michi Beck (53) und Smudo (53), zwei von vier Mitgliedern der Fantastischen Vier, für Rahel.