Sommernacht am Siebengebirgsgymnasium : 130 Nonnenwerth-Schüler bekommen eine fulminante Begrüßung

Bad Honnef Die Sibi-Sommernacht in Bad Honnef ist wegen ihres bunten Programms sehr geschätzt. Das Besondere dieses Mal: Die bisherige Nonnenwerther feiern mit am Siebengebirgsgymnasium.

Begrüßung von 130 Schülern von Nonnenwerth

Kürzere Ferien für die Nonnenwerth-Schüler

Jakob (14) wird nach den Sommerferien in die 9c von Klassenlehrerin Inga Höppner am Sibi kommen. Drei gute Freunde von Nonnenwerth wechseln mit ihm in eine Klasse. „Wir durften uns einige aussuchen, mit denen wir zusammenbleiben möchten. Es ist schön, dass man gut integriert wird.“ Jakob hat nun die letzten Wochen auf Nonnenwerth vor sich. „Es ist schon traurig, aber ich habe jetzt damit abgeschlossen. Schade, dass die Bigband nun in alle Winde zerstreut ist.“ Auch an der Ferienplanung muss er Abstriche machen. Weil Rheinland-Pfalz später in die Sommerferien geht, bleiben für die Nonnenwerther, die in eine Schule in NRW wechseln, nur drei Wochen Ferien – und dies nach all den aufregenden Monaten.