Siebengebirgsmuseum erhält Sammler-Nachlass : 400 Stiche und unzählige Souvenirs

Museumschefin Sigrid Lange und Horst Ludwig sichten Stücke aus der Sammlung, die nun museal ist. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Von Kindesbeinen an entwickelte Sven Ludwig eine große Sammelleidenschaft. Die Eltern des viel zu früh verstorbenen Königswinterers stifteten seinen Nachlass nun dem Siebengebirgsmuseum und dem Heimatverein. Darunter befinden sich auch viele sehenswerte Kuriositäten aus der Fremdenverkehrsgeschichte der Stadt.



Es ist eine großherzige und äußerst großzügige Geste. Fast 400 Stiche mit Ansichten aus dem Siebengebirge und der rheinischen Umgebung, dazu ein Konvolut von Souvenirs und Erinnerungsstücken an den Tourismus in Königswinter: Horst und Marga Ludwig übergaben die beiden umfangreichen Sammlungen ihres Anfang 2020 völlig unerwartet im Alter von erst 55 Jahren verstorbenen Sohnes Sven Ludwig an den Heimatverein Siebengebirge sowie das Siebengebirgsmuseum und ergänzen so zwei wichtige Sammlungsbereiche.

„Ein Schatz für Museum und Verein“

Es ist ein Schatz für Museum und Verein. Und Vizebürgermeister Norbert Mahlberg, Kultur-Geschäftsbereichsleiter Ulrich Berres, Museumsleiterin Sigrid Lange und Heimatvereinsvorsitzender Burkhard Rinkens dankten den Eltern herzlich für diese Entscheidung. „Es hat mich sehr berührt und es war beeindruckend, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben und ich die Sammlungen anschauen durfte“, sagte Sigrid Lange. Die künstlerisch wertvollen Ansichten gingen als Geschenk an das Siebengebirgsmuseum, die zweite Sammlung ist Dauerleihgabe für den Heimatverein.

Eine Auswahl aus der Souvenirsammlung ist bereits in die Dauerausstellung des Museums integriert worden, ausgewählte Grafiken schmücken vorübergehend das Foyer. „Ja, auch an eine Sonderausstellung mit den Sammlungen Sven Ludwig ist gedacht“, so die Museumsleiterin. Ansichten von Kloster Heisterbach, von der Godesburg und Rolandseck mit der Insel Nonnenwerth, Bonn oder auch das Faksimile einer Radierung von Wenzel Hollar in Originalgröße mit dem Drachenfels im 17. Jahrhundert sind zu entdecken.

Erinnerungskultur der Reisenden

„Die Bilder waren in vergangenen Zeiten nicht nur beliebte Reiseandenken, sondern dokumentieren heute in besonderer Weise den Wandel der Landschaften und Orte im Laufe der Jahrhunderte und sind daher für die Forschung von besonderem Interesse“, betonte die promovierte Historikerin.

Zum Nichtsattsehen sind auch die Stücke in Vitrinen, die an Fremdenverkehrszeiten Königswinters erinnern. Die Bandbreite ist gewaltig und zeigt die leidenschaftliche Sammlerliebe Sven Ludwigs, der in Bonn Biologie studiert hatte und in der Biogasentwicklung tätig war. Die Souvenirs bilden ein breites Spektrum der Erinnerungskultur von Reisenden ab. Die früher beliebten Sammeltassen und Ansichtsteller, Gläser und Vasen, Schneekugeln, Döschen, Etuis, Anstecker und Erinnerungsmedaillen sind zu finden. Aus einem Schmuckstück kann das Rheinpanorama als Leporello herausgezogen werden, in einem Pantöffelchen steckt Nähzeug, ein Klosett mit Königswinter-Aufdruck ist ein Senftöpfchen.

Teller und Besteck aus großen Hotels

Eine Speisekarte vom Kurhotel Petersberg, eine Rechnung aus dem Hotel de L’Europe über zweimal Logie und Frühstück mit Cognac für zusammen 8,25 Mark, Porzellan wie etwa ein Teller vom Drachenfelshotel und Besteck aus den großen Hotels wurden in die entsprechende Abteilung integriert. Ein fantastischer Gewinn für das Museum.

Foto: Frank Homann Mit einem Pokal vom Königswinterer Winzerfest begann die Sammelleidenschaft von Sven Ludwig. Sein Vermächtnis sind zahllose schöne Exponate. zurück

Mahlberg: „In Sven Ludwigs Leben spielten fünf K eine Rolle – Kanu, Karneval, FC Kölle, Königswinter und Kurioses.“ Die beiden letzten K’s hätten, gepaart mit der Sammelleidenschaft, dazu geführt, „dass wir uns freuen dürfen über diese großzügigen Spenden“. Und an Horst Ludwig gerichtet fügte er an: „Der liebevollen Erinnerung an Ihren Sohn geben Sie einen Platz. Mit dem Abstand der Trauer können Sie mit Stolz darauf schauen, dass Ihr Sohn diese Sammlungen aufgebaut hat.“ Im Namen des Heimatvereins Siebengebirge dankte Burkhard Rinkens. „Wir sind sehr dankbar, Leihnehmer sein zu dürfen.“ Ulrich Berres ergänzte: „Ich möchte ein sechstes K dazusetzen – die Kamera. Sven Ludwig hatte vor über 40 Jahren angefangen, seine Heimat im Bild festzuhalten. Er tauchte überall auf, war aber stets zurückhaltend.“ Der 80-jährige Horst Ludwig erzählte: „Unser Sohn war von Herzen Königswinterer.“ Mit einem Gläschen vom Winzerfest habe er angefangen zu sammeln. „Jedes Wochenende war er auf Flohmärkten unterwegs.“ Manches Taschengeld habe er dafür gegeben. Sven Ludwig sei auch nie groß im Urlaub gewesen. Aber nach Wiedereröffnung des Petersberghotels habe er dort einige Tage verbracht. „Und uns von oben Ansichtskarten geschickt“, berichtete der Vater gerührt. Der 80-Jährige versicherte: „Es ist uns nicht schwergefallen, die Sammlungen an das Museum und den Heimatverein zu geben. Es war der Wunsch unseres Sohnes, dass sein Sammlererbe dorthin geht.“ Nur geschah das leider viel zu früh.