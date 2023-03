Die Ittenbacher Freiwillige Sara Monzien über ihre Afrika-Erfahrung „Als Erstes ist mir die Hilfsbereitschaft der Menschen in Ghana aufgefallen“

Zur Person:

Sara Monzien ist 18 Jahre alt und kommt aus Ittenbach. 2022 hat sie ihr Abitur am Gymnasium am Oelberg (GaO) in Oberpleis bestanden. In ihrer Freizeit ist sie vor ihrem Auslandsjahr gerne Reiten und Klettern gegangen und war außerdem Mitglied des Schedrikchors am GaO. Viel Freude hat sie außerdem am Lesen, Schreiben und Zeichnen. Vor der Corona-Zeit hat sie in der evangelischen Kirche in Ittenbach zudem die Jugendgottesdienste organisiert. Nach ihrem Auslandsjahr möchte Sara Monzien studieren. In welche Richtung es gehen soll, steht aber noch nicht fest. qg