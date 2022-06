Elisabeth Irmgartz aus Selhof : Als Zugabe gibt es die Engagement-Medaille der Stadt Bad Honnef

Drei Generationen bauen die Krippe in Selhof : Eine Impfstation vor dem Stall zu Bethlehem Wenn es auf Weihnachten zugeht, hat Familie Irmgartz aus Bad Honnef alle Hände voll zu tun – allerdings weniger mit den Vorbereitungen in den eigenen vier Wänden. Seit Generationen ist der Krippenbau in der Kirche Sankt Martin Tradition. Wie es dazu kam und was es alles zu entdecken gibt, verrieten die Krippenbauer aus Leidenschaft dem General-Anzeiger.