1100-Jahr-Feier : Anlässlich des Jubiläums geht es mit dem „Freudeblömche“ durch Bad Honnefs Geschichte

Bad Honnef Ein Buch über Franzjosef Schneider und seine „Briefe von Hause“ hat der der Heimat- und Geschichtsverein Herrschaft Löwenburg herausgegeben.

„Ich kann die Finger nicht davon lassen“, sagt Bürgermeister Otto Neuhoff im Rathaus bei der Vorstellung des neue Buches, das der Heimat- und Geschichtsverein Herrschaft Löwenburg anlässlich der 1100-Jahr-Feier von Bad Honnef herausgegeben hat. Der Titel: „Franzjosef Schneider – Et Freudeblömche – Briefe von Hause“. Das Stadtoberhaupt: „Es ist ein ganz tolles Buch. Franzjosef Schneider war ein Poet.“ Schneider schrieb Gedichte, Erzählungen, Romane, auch für das Theater, Zeitungen und den Karneval.

In Abstimmung mit der Stadt publizierte der Verein die Jubiläums-Festschrift, die dem Mundartdichter und „Chronisten“ Bad Honnefs ein Denkmal setzen soll. Zur Tausendjahrfeier Honnefs 1922 brachte Schneider, damals 34 Jahre alt, sein erstes Büchlein unter dem Titel „Freudeblömche“ heraus. Fortan wurde er selbst „et Freudeblömche“. Vor 50 Jahren verstarb Schneider.

Schneiders „Briefe von Hause“ beschreiben Bad Honnefer Ortsgeschehen

Der profunde Schneider-Kenner Wilhelm Birenfeld hat sich über Jahrzehnte intensiv mit Person und Schaffen Schneiders auseinandergesetzt, es dokumentiert. In „Briefe von Hause“ hat Schneider in den 1950er Jahren mit großer Beobachtungsgabe und poetischem Stil Ereignisse aus dem Ortsgeschehen dargelegt. Birenfeld brachte den Honnefern ihren Heimatschriftsteller bei zahlreichen Auftritten in unnachahmlicher Weise näher. Und er übersetzte für das Buch die Briefe. Heimatvereinsvorsitzender Rolf Junker: „Wilhelm Birenfeld ist es gelungen, die richtige Tonart zu treffen, um die Stimmungen und den Wortwitz des ,Freudeblömche‘ auch im Hochdeutschen zu erhalten.“