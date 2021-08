Programm für eine ganze Woche : Apfelwoche lockt nach Oberpleis

Ein dickes Paket an Veranstaltungen haben die Macher der Apfelwoche in Oberpleis und Umgebung geschnürt. Foto: Frank Homann

OBERPLEIS Das einwöchige Programm ist mit 35 Veranstaltungen so vielfältig wie noch nie.

● Täglich 11 und 14.30 Uhr: Brunnenführung, Treffpunkt Hochbehälter Scharfenberg, Am Blauen See

Erneut gewähren auch Til Macke und Evelyn Steppbacher Zutritt zum privaten Naturschutzgebiet Arche Lütz. „Diese Führungen waren im vergangenen Jahr als erste und im Nu ausgebucht“, so Vorstandsmitglied Juliane Dohle, die auch diesmal wieder die telefonischen Anmeldungen entgegennimmt. Rösgen: „1989 hatte Til Macke das Gelände an der Siegburger Straße erworben, um es für Zwecke des Naturschutzes zu gestalten. Mit hohen Eigenleistungen und Spenden sowie einer finanziellen Unterstützung der Bezirksregierung Köln konnten Flachwasserzonen, fünf Inseln, Kleingewässer, eine Landzunge und eine Wildblumenwiese angelegt sowie alte Baumbestände erhalten werden. Teilnehmer erhalten bei dem eineinhalbstündigen Besuch eine interessante Übersicht.“

Noch ein Bonbon: Werner Dahm begibt sich bei einer historischen Führung durch den Ortskern auf die Spuren der Vergangenheit. Die Teilnehmer treffen sich in dem Fall ohne Anmeldung an der katholischen Kirche Oberpleis. Wanderungen durch das Siebengebirge und musikalische Darbietungen im Haus Schlesien befinden sich ebenso im Programm. Abgerundet wird die Woche durch einen Apfelmarkt am Donnerstag in Oberpleis und am Freitag in Heisterbacherrott. Dort gibt es Leckereien wie Apfelwaffeln oder Apfelpfannkuchen. Der Apfel rollt. Frank Rösgen: „Alle Aktionen werden über die Beiträge unserer mittlerweile 160 Mitglieder aus Gewerbetreibenden mit Unterstützung der Kreissparkasse Köln, Volksbank Köln Bonn und der WWG Königswinter finanziert. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied, das uns unterstützen möchte.“