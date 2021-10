Flamenco in der Oberpleiser Holzkirche : Atemberaubender Wechsel der Tonhöhen

OBERPLEIS. Die Evangelische Gemeinde Oberpleis und Michael Agi organisieren einen Benefiz-Flamenco-Abend, um die Opfer der Hochwasser-Katastrophe unterstützen zu können.

Ein Benefizkonzert voller Leidenschaft. „A mi Manera“ – „Auf meine Art“ – lautete der Titel des Flamenco-Abends in der Oberpleiser Holzkirche mit Sängerin Lidia Menéndez und Gitarrist Franco Carmine, den die Evangelische Kirchengemeinde Oberpleis in Zusammenarbeit mit Impresario Michael Agi durchführte. Der Erlös war für die Flutopfer bestimmt. 515 Euro kamen bei der Hutsammlung zusammen.

Bevor aber Franco Carmine seiner Gitarre in einem Solo zur Einstimmung die schönsten Klänge entlockte, hieß die zweite Vorsitzende des Presbyteriums, Karin Klink, die Besucher willkommen. Das Geld fließe an die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, die dann die Mittel Opfern der Hochwasserkatastrophe direkt zuleite. Rund 3,2 Millionen Euro haben die Evangelischen Kirchen im Rheinland und in Westfalen mit dem Diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe über ein gemeinsames Spendenkonto bereits an 1200 Betroffene als Soforthilfen ausgezahlt. Außerdem sind bisher Bautrockner im Wert von einer Million Euro in den Hochwassergebieten verteilt worden.