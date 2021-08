Neue „Stadtmöbel“ in der Kurstadt : Auf den Stadtterrassen in Bad Honnef lässt sich gut chillen

Stadtterrassen sind neue Orte zum Verweilen in Bad Honnef. Foto: Frank Homann

BAD HONNEF Bis zum 17. September zeigt die neue Möblierung des Bad Honnefer Bauhofs, wie gemütlich öffentlicher Raum sein kann.



Weiterleiten Drucken Von Roswitha Oschmann

Zwei Fans der „Stadtterrassen“ hatte Bürgermeister Otto Neuhoff schon am Freitagmittag „belauscht“: Sibi-Schüler wollten direkt nach der Schule auf ihnen „erst mal eine Runde chillen“. An der Rommersdorfer Straße eröffnete er wenige Stunden später vor dem Auftakt des Fahrradfestivals gemeinsam mit Evelin Unger-Azadi, der Vertreterin des Bereiches Mobilitätsmanagement und kommunale Mobilitätskonzepte im Verkehrsministeriums NRW, sowie Theo Jansen, Leiter der Geschäftsstelle Zukunftsnetz Mobilität NRW, die Aktion „Stadtterrassen“.

Bis zum 17. September stehen auf dieser Straße an drei Stellen einige unterschiedliche Module aus Holz – wie Sitznischen, Podeste, Picknick-Garnituren, Fahrradständer und Pflanzkästen, die vom städtischen Bauhof gestaltet wurden. Und der Bürgermeister machte mit den Gästen eine kleine Sitzprobe. Das Fazit: „Sehr gemütlich.“

Wenn auch mit dem Ende des Fahrradfestivals am Sonntagabend die Autos für die Rommersdorfer Straße wieder grünes Licht erhielten, so zählen doch die „Stadtmöbel“ in den nächsten Wochen zum Bild der Straße. Otto Neuhoff: „Die Idee mit den ,Stadtterrassen‘ finde ich absolut klasse. Sie laden dazu ein, eine Pause zu machen und stoßen die Diskussion an, wie der öffentliche Raum anders aufgeteilt wird und mehr Aufenthaltsqualität gewinnen könnte. Und diese Diskussion wollen wir führen. Früher war es normal, dass die Leute auf der Straße gestanden und sich unterhalten haben“, meinte der Bürgermeister.

Nach dem Aufbau sei er schon einige Male mit dem Rad an den „Stadtterrassen“ vorbeigefahren. „Etliche Bänke waren besetzt. Die Leute fangen an, diese Möbel auszuprobieren. Der Straßenraum wird zum Lebensraum.“ Mit den „Stadtmöbeln“ möchten die Stadt und das Zukunftsnetz Mobilität Nordrhein-Westfalen ein weiteres Verkehrsexperiment starten. „Wir versuchen, von der Autofixierung wegzukommen. Das passt zum Fahrradfestival“, so Neuhoff. Evelin Unger-Azadi lobte: „Sie machen einen mutigen Schritt.“ Indem das Land den Fuß- und Radverkehr stärke, Bus und Bahn, On-Demand-Verkehre, Fahrrad-, Scooter- und Carsharing-Angebot vernetze, würden Freiräume für mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität geschaffen. „Auch innovative und flexible Stadtmöbel helfen, unsere Innenstädte zu guten Orten zu machen. Deswegen unterstützen wir das Projekt mit dem Zukunftsnetz Mobilität NRW sehr gerne.“

Theo Jansen erläuterte die Rolle der Stadtmöblierung für die kommunale Mobilitätswende: „Mit der temporären Umgestaltung schafft die Stadt ein passgenaues Experimentierfeld. Statt mögliche Lösungen nur in der Theorie zu diskutieren, können Veränderungen in der Praxis erlebt und getestet werden, ohne Verpflichtungen. Damit sind die Stadt-Terrassen auch ein gutes Mittel, um mit den Bürgern in den Dialog zu treten.“ Das Angebot ist für die Stadt, die seit einem Jahr, so Jansen, Mitglied im Zukunftsnetz ist, kostenlos. 200 000 Euro wurden vom Land für die „Stadtmöbel“ investiert, vier Sets angeschafft, die nach Bad Honnef in eine andere Stadt in NRW wechseln.