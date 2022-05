Start in den Mai im Siebengebirge : Auf vielen Dorfplätzen ist Muskelkraft gefragt

Wie hier auf dem Annaplatz in Bad Honnef-Rommersdorf zieren vielerorts wieder Maibäume die Ortsmitten. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Zwei Jahre hatte die Durchführung von Maibräuchen in der Pandemie pausieren müssen. Die Neuauflage in diesem Jahr lockte viele Zuschauer an, so zum Beispiel zum Aufstellen der Dorfmaibäume in den Bad Honnefer Ortsteilen.



Endlich wieder ein zünftiger Start in den Mai: Nachdem die Einschränkungen in der Corona-Pandemie die Durchführung von Maibräuchen in den vergangenen zwei Jahren nicht zugelassen hatten, gerieten die Maifeste in diesem Jahr vielerorts zu regelrechten Publikumsmagneten.

Bei zwar kühler, aber immerhin trockener Witterung wurden auf zahlreichen Dorfplätzen im Siebengebirge nicht nur die Dorfmaibäume aufgestellt, sondern der Beginn des Frühlingsmonats in der Gruppe gefeiert. Während zum Beispiel am beschaulichen Annaplatz in Rommersdorf reinste Muskelkraft gefragt war, versicherten sich die Selhofer beim Baumstellen das erste Mal der Unterstützung eines Krans. Dort wie auch in Rhöndorf zieren nun schlanke Birken die Ortsmittelpunkte.

Erlös für die Bad Honnefer Tafel