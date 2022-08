Beliebte Konzertreihe als „Zeichen der Lebensfreude“ : Aus für die Fensterkonzerte in Oberdollendorf

Gitarrenvirtuose Lulo Reinhardt spielte im August vergangenen Jahres ein Fensterkonzert in Oberdollendorf. Foto: Frank Homann

Oberdollendorf​ Nachbarn und Freunde erlebten an der Ecke Römlinghovener Straße/Flurgasse in Oberdollendorf seit dem ersten Corona-Lockdown viele musikalische Leckerbissen – mit geringem Aufwand und einer Hutsammlung nach dem Abschlussapplaus.



Die lateinamerikanische Fiesta mit Efrain González aus Mexiko und Mario Reynoso aus Peru am vergangenen Freitag war das letzte Fensterkonzert an der Ecke Römlinghovener Straße/Flurgasse in Oberdollendorf. 220 Zuschauer erlebten die von Thomas Mauel vor seiner Haustür organisierte Veranstaltung mit – darunter nicht nur Nachbarn, sondern auch viele Zuhörer von weiter her. Auch Bürgermeister Lutz Wagner schaute vorbei.

Am Dienstag bedankte sich Mauel bei den Nachbarn und Freunden der Konzerte, verkündete gleichzeitig aber auch ihr Ende. „Die Musik und vor allem eure Stimmung war großartig. Leider hat mir die Veranstaltung am Freitag aber auch gezeigt, dass es nun nach drei Jahren Fensterkonzerten Zeit ist, Danke und Tschüss zu sagen“, so Mauel. Die Veranstaltung habe nunmehr einen Rahmen erreicht, der ihn dazu veranlasst habe, keine weiteren Konzerte mehr zu planen. Inzwischen habe sich die Veranstaltung rumgesprochen und es fänden sich nicht nur noch Nachbarn ein.

Veranstaltung hat sich rasch herumgesprochen

„Getroffene Absprachen, unter anderen mit der Stadt, können nicht mehr eingehalten werden. Der laufende Verkehr kann und darf nicht beeinflusst werden, was sicherlich durch spielende Kinder und tanzende Menschen gegeben ist“, so Mauel. Für weitere Konzerte müsste er Straßensperrungen beantragen, was seine Möglichkeiten als Privatperson überschreiten, aber insbesondere das Flair der Veranstaltung zerstören würde.

Durchschnittlich um die 120 Zuhörer verfolgten die Konzerte. Im Mai 2020. Kurz nach Beginn der Corona-Pandemie, hatte die erste Veranstaltung mit André Krengel stattgefunden. Mauel wollte damals selbst ein Konzert in Bochum besuchen, das wegen des Lockdowns aber ausfiel. „Ich wollte aber auf ein Zeichen der Lebensfreude nicht verzichten, also lud ich André zu uns nach Oberdollendorf ein“, erinnert er sich. Er platzierte den Künstler vor dem Wegekreuz, baute eine Beschallung auf, die Nachbarn öffneten ihre Fenster und genossen das erste Fensterkonzert überhaupt. Nach der Veranstaltung ging Mauel mit Mundschutz und Handschuhen von Fenster zu Fenster und sammelte Geld für den Künstler ein. Dabei kam eine stattliche Gage zusammen.

Gage erwächst aus der Sammlung mit dem Hut

Das Angebot, in Oberdollendorf zu spielen, wurde anschließend nicht nur von einheimischen Künstlern gerne angenommen, auch bekannte Musiker wie das Duo Marion&Sobo, Simon Wahl und Matthew Sonnicksen und sogar ein Weltstar wie der Gitarrenvirtuose Lulo Reinhardt mit seiner Partnerin Yuliya Lonskaya traten dort auf. „Das Sammeln mit dem Hut blieb, und so mancher Künstler war in der schwierigen Zeit froh, seine Miete zahlen zu können“, so Mauel. Nachdem 2020 noch drei Konzerte stattgefunden hatten, waren es 2021 bereits fünf und in diesem Jahr sieben.