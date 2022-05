Neue Schau in Königswinter eröffnet : Ausstellung im Siebengebirgsmuseum widmet sich dem „Badespaß am Rhein“

Weitere Veranstaltungen

Nicht nur viel zu sehen, sondern auch zu hören gibt es im Mai im Siebengebirgsmuseum Königswinter. So steht am Freitag, 13. Mai, um 19 Uhr ein romantischer Liederabend unter dem Titel „Mondnacht“ mit dem Pianisten Johannes Geffert und der Sopranistin Milena Schuster auf dem Programm. Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 13 Euro an der Museumskasse erhältlich.

Für Samstag, 7. Mai, lädt das Museum um 15 Uhr zu einer Familienführung ein unter dem Motto „Von Eseln und Drachen und andere Geschichten“. Wie zu Urgroßmutters Zeiten gebacken wurde, erfährt man am Samstag, 14. Mai, von 11 bis 16 Uhr beim Workshop „Backen wie vor 100 Jahren“ in Kooperation mit der VHS Siebengebirge. Am gleichen Tag startet um 14 Uhr eine historische Wanderung zum Drachenfels. Am Sonntag, 15. Mai, bietet das Museum ab 12 Uhr anlässlich des Internationalen Museumstags kostenfreie Führungen und Aktionen für Kinder an. Eintritt dann: frei.

Neu im Programm ist die Veranstaltung „Kostprobe unterwegs“. Zum Auftakt geht es am Freitag, 20. Mai, um 17 Uhr auf den Spuren der Abtei Heisterbach durch die Altstadt von Königswinter. Am Mittwoch, 25. Mai 2022, gibt es zur neuen Sonderausstellung eine „Kostprobe“. Beginn: 18 Uhr. Die Finissage zur Ausstellung „Landschaft bei Nacht“ findet am Sonntag, 29. Mai, um 17 Uhr statt. Das Brotbacken im Museum ist stets freitags 6. und 20 Mai ab 14.30 Uhr statt. Weitere Informationen: www. siebengebirgsmuseum.de. qg