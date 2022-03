Arbeiten an der Tunnelkette Oberdollendorf : B 42-Auffahrt Richtung Bonn am Donnerstag gesperrt

Die Sanierung der Tunnel zwischen Königswinter und Bonn macht am Donnerstag eine weitere Sperrung nötig. Betroffen ist diesmal die Auffahrt in Oberdollendorf. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Die Auffahrt auf die B 42 in Oberdollendorf Richtung Bonn ist am Donnerstag, 17. März, nur eingeschränkt möglich. Von 9 bis gegen 15 wird die Auffahrt wegen der Sanierungsarbeiten an den Tunneln gesperrt.



Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge

Auf Behinderungen müssen sich Autofahrer an diesem Donnerstag, 17. März, rund um die B 42-Anschlussstelle in Königswinter-Oberdollendorf einstellen. Wie der Landesbetrieb Straßenbau NRW mitteilt, muss die Auffahrt in Richtung Bonn an diesem Tag von 9 bis gegen 15 Uhr gesperrt werden. Auslöser sind die Sanierungsarbeiten an der sogenannten Tunnelkette. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Der Landesbetrieb saniert die drei Tunnelbauwerke, die zwischen 1981 und 1984 entstanden sind, von Grund auf. Neue Sicherheitstechnik, Betoninstandsetzung, neue Entwässerungsanlagen und Fahrbahnen sind nur einige der Punkte auf der Arbeitsliste. Rund 50 Millionen Euro und eine Bauzeit von zwei Jahren hat der Landesbetrieb für das Großprojekt veranschlagt.

Lange Staus im Berufsverkehr

Ursprünglich sollte die erste Bauphase im Oktober 2021 abgeschlossen sein, verzögerte sich dann aber bis Ende des Jahres. In der zweiten Bauphase geht es aktuell durch den Tunnel Oberkassel und die Galerie in Oberdollendorf bekanntlich nur noch einspurig in jede Fahrtrichtung. Im Berufsverkehr bilden sich dadurch lange Staus.