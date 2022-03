B 42-Großbaustelle bei Königswinter : Wie Fachleute der Drachenbrücke ein Korsett anlegen

Auf der Nordseite der Drachenbrücke nehmen Adrian Kappes (v. l.), Klaus Otto und Jörg Jahn die Stelle in Augenschein, an der die letzten Anker fürs Brückenkorsett gesetzt werden. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Instabile Brücken gibt es viele. Nur wenige bekommen ein Korsett angelegt, um wieder an Stabilität zu gewinnen. An der Königswinterer Drachenbrücke, dem 650 Meter langen B 42-Verbindungsbauwerk zwischen Bad Honnef und Bonn, ist solch eine Spezialanfertigung aus Stahl und Spritzbeton derzeit in Arbeit. Der GA hat sich die Baustelle angesehen.