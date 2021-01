Kurz nach erneuter Öffnung : Geburtsstation in Bad Honnef droht nächste Schließung

Bad Honnef Ein hoher Krankenstand bei Mitarbeitern führt derzeit zu einem Personalengpass im Bad Honnefer Cura-Krankenhaus.

Die ist gerade wieder offen, nachdem die Klinikleitung den Kreißsaal während der Weihnachtsfeiertage aufgrund von Personalengpässen geschlossen hatte. Schon die Ankündigung der vorübergehenden Schließung löste vor Weihnachten Proteste bei werdenden Eltern und Hebammen aus. Außerdem wurden Spekulationen laut, ob auf diese Weise eine endgültige Schließung der Bad Honnefer Geburtsstation vorbereitet werden solle. Seit Montag, 4. Januar, werden aber in Bad Honnef wieder Babys geboren – neun sind es bislang, von denen eins den romantischen Namen Loreley trägt. Die Wiedereröffnung sei nach der kurzen Schließung unproblematisch und reibungslos verlaufen, betont Adams. „Wir haben den werdenden Müttern die schwierige Situation einer kleinen Geburtshilfe erklärt, in der es wegen Hebammen- oder Ärztinnenmangel oder -ausfällen immer wieder zu Schließungen kommen kann.“ Die Frauen, die geplant hatten, ihre Kinder während der Feiertage in Bad Honnef zur Welt zu bringen, seien von Hebammen und Ärzten beraten und an die GFO-Kliniken in Troisdorf und Bonn verwiesen worden. Auch während der Feiertagsschließung war in Bad Honnef ein ärztlicher Notdienst eingerichtet.