Kostenpflichtiger Inhalt: Impf-Chaos in Bad Honnef : Ersatzlösung für 400 Senioren ohne Corona-Impfung geplant

Pilotprojekt Impfen beim Hausarzt: Dr. Klaus Weckbecker mit den Fragebögen für die 400 Patienten, die geimpft werden sollten und denen nun telefonisch abgesagt werden muss. Foto: Frank Homann

Rhein-Sieg-Kreis In einer Bad Honnefer Hausarztpraxis sollten 400 Senioren in einem Pilotprojekt gegen Covid-19 geimpft werden. Nachdem das aber scheiterte, bietet der Rhein-Sieg-Kreis den Betroffenen nun eine Ersatzlösung an.