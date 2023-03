Fahrraddemonstration in Windhagen und Bad Honnef-Rottbitze 100 Radler treten für mehr Sicherheit in die Pedale

Auf dem Windhagener Weg wiederum macht besonders der Schwerlastverkehr das Fahrradfahren zu einer gefährlichen Angelegenheit. Selbst am Samstagvormittag staute sich dort der Verkehr vom Gewerbegebiet Dachsberg in Richtung Autobahnauffahrt. Stoßstange an Stoßstange standen 40-Tonner und Pkws im Rückstau vor der Kreuzung, an der schon seit Jahren ein Kreisel geplant ist – der ebenfalls wie das Fahrradkonzept auf sich warten lässt. Auch hier laufen Verhandlungen mit dem Landesbetrieb in NRW als zuständiger Behörde.