Aufforstung im Schmelztal Bad Honnef : 1000 Bäume für den Siebengebirgswald

Mit Muskelkraft wird zunächst ein Pflanzloch gebuddelt, in dem dann ein neuer Baum anwachsen kann. Foto: Frank Homann

Trockenheit und Borkenkäfer haben dem Baumbestand im Siebengebirge in den vergangenen Jahren arg zugesetzt. Mit einer eigenen Aufforstungsaktion setzt sich auch die Firma Baumann Logistik für den Wald ein.

Mehr als Tausend Bäume für das Siebengebirge: 20 Mitarbeiter der Bonner Firma Baumann Logistik GmbH & Co. KG um Geschäftsführer Helmut Baumann legten sich mächtig ins Zeug und pflanzten in der Gemarkung Am Pannenschoppen Spitz- und Bergahorn, Esskastanien, Vogelkirschen, Traubeneichen, Buchen und Flatterulmen. Das Familienunternehmen besteht seit 90 Jahren – nun wollen die Mitarbeiter beobachten, wie sich bis zum Hundertjährigen „ihr“ Wald entwickelt.