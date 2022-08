Feuerwehr im Einsatz : 1000 Quadratmeter Land standen in Bad Honnef in Flammen

1000 Quadratmeter Land standen in Bad Honnef in Flammen

Bad Honnef Rund 1000 Quadratmeter Land standen am Samstagnachmittag bei Bad Honnef-Aegidienberg in Flammen. Die Feuerwehr setzte mehrere Fahrzeuge im Pendelverkehr ein, um genügend Löschwasser zum Brandort befördern zu können.

Zu einem Flächenbrand musste die Feuerwehr am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr nach Bad Honnef-Aegidienberg ausrücken. Am Brüngsberg stand eine Fläche von rund 1.000 Quadratmetern in Flammen.