Hilfsdienste in Bad Honnef : 10.000 Stunden Dienst für die Allgemeinheit

Bad Honnef Die Pandemie wirkt sich auch auf die Arbeit der Malteser in Bad Honnef aus. Trotzdem leisteten die aktiven Mitglieder auch im vergangenen Jahr Tausende Stunden ehrenamtlicher Arbeit - und das unter anderem wegen Corona.

Trotz Lockdowns und ruhenden Aktivitäten wurden zahlreiche ehrenamtliche Dienststunden geleistet, so die Bilanz. Archut: „Ich danke allen Maltesern sehr herzlich, dass sie sich vom Coronavirus nicht unterkriegen lassen, sondern Wege finden, ihren wichtigen Dienst zu tun und zeitgemäße Hilfe zu leisten.“ Mit rund 10 000 Stunden seien deutlich mehr Stunden geleistet worden als absehbar gewesen sei, so der Stadtbeauftragte. „Nach einigen Wochen Zwangspause konnten wir aber viele Aktivitäten verlagern und neue Dienste starten.“ So riefen die Aktiven im Frühjahr 2020 betagte Fördermitglieder des Vereins an, um sich nach ihrem Befinden und Bedarfen zu erkundigen – ein Service, der dankbar angenommen wurde.

Sanitätsdienste nur an Karneval

Rund 600 Verwaltungsstunden kamen zusammen – etwa dreimal so viele wie in den Vorjahren. Während des Lockdowns verlegten die Sanitäter ihre Ausbildungsabende ins Internet. Dort finden auch die montäglichen Aus- und Fortbildungen statt – mit reger Beteiligung. Zweimal wurde die Einsatzeinheit alarmiert, half coronabedingt in einem Altenheim in Sankt Augustin und beim Feuerwehr-Großeinsatz beim Brand des ehemaligen Sankt-Josef-Schulgebäudes im Dezember 2020 in Bad Honnef. Darüber hinaus halfen die Malteser bei der Pandemiebekämpfung in einer Einrichtung in Ahrweiler, in Abstrichzentren in Gütersloh und Köln und führten an Weihnachten Schnelltests in einer Bad Honnefer Senioreneinrichtung durch. Trotz stark eingeschränkter Möglichkeiten bildeten die Erste-Hilfe-Ausbilder in 104 Kursen 763 Menschen in Erster Hilfe aus.