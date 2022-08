1100 Jahre : Bad Honnef feiert ab Freitag drei Tage lang Stadtfest

Bad Honnef An diesem Wochenende wird in Bad Honnef besonders groß gefeiert. Anlass ist das 1100-jährige Stadtjubiläum. Geboten wird unter anderem ein Schlemmerabend, ein Rosenfest, ein Mittelaltermarkt und ein Bühnenprogramm. Wir geben alle Infos zum Fest.

922 wurde Bad Honnef als „Hunapha“, 1102 als „Hunephum“, 1173 als „Hunepha“ und 1283 als „Hunippe“ in verschiedenen lateinischen Urkunden erwähnt. Und die erste historisch haltbare und Erwähnung Bad Honnefs vor 1100 Jahren wird kommendes Wochenende vom 26. bis zum 28. August gefeiert. Eine Melange aus Schlemmerabend mit 80 Verkaufsständen in der Innenstadt und Rosenfest samt verkaufsoffenem Sonntag, bei dem Händler mit rosigen Überraschungen aufwarten, ein Mittelaltermarkt auf dem Kirchplatz und ein Bühnenmusikprogramm auf dem Marktplatz fahren der Centrum e.V. und die Stadt Bad Honnef an den drei Tagen für die Besucher anlässlich des Stadtjubiläums auf.

Bad Honnefer Schlemmerabend im XXL-Format

Los geht es mit dem Schlemmerabend am Freitag, der diesmal im XXL-Format daherkommt, denn sämtliche Verköstigungsstationen verwöhnen das Publikum an allen drei Tagen. Erstmals wird der beliebte Schlemmerabend mit Livemusik auf dem Marktplatz begleitet. Eine Band aus Selhof – „Autumn Nights“ – wird am Freitagabend loslegen. Auftakt zum Schlemmen ist bereits um 14 Uhr. Auch am Samstag und Sonntag rollen das volle Bühnenprogramm und die „Schlemmerwelle“ aufs Publikum zu. Es gibt so viel zu schmecken, aber auch zu sehen und zu hören, dass manch einer wohl gleich mehrfach beim Jubiläumsfest erscheinen wird.