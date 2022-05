1100 Jahr-Feierlichkeiten : Im August hält das Mittelalter Einzug in Bad Honnef

Veranstaltungen

Die Innenstadtgemeinschaft Centrum veranstaltet noch bis Ende September jeweils am letzten Freitag im Monat den Schlemmerabend. Vom 16. bis 19. Juni ist zudem neu ein Wein- und Genussfest im Programm mit Weinen aus der Region für die Region. Zum Fest „1100 Jahre Bad Honnef“ richtet Centrum am 27. und 28. August den ersten Mittelaltermarkt aus, begleitet von einem verkaufsoffenen Sonntag. Vom 26. bis 30. Oktober wird nach coroanbedingter Pause wieder ein Martinimarkt in die Stadt locken. Das beliebte Kaminzimmer wird vom 15. November bis 31. Dezember in der Innenstadt aufgebaut.

„922 – 2022. Wir feiern“, unter diesem Motto steht auch der offizielle Festakt am 12. August, bei dem auch eine Festschrift über den Heimatdichter Franzjosef Schneider „100 Jahre Et Freudeblömsche“ vorgestellt wird. Informationen zu Werbeaktionen etc. bei der Wirtschaftsförderung der Stadt:

miriam.brackelsberg@bad-honnef.de, 02224/184 107,

sonja.schwalbe@bad-honnef.de

02224/184 105. suc