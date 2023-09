„HelpForceHonnef“ 13. Hilfsfahrt in die Ukraine mit Erfolg beendet

Gemeinsam mit seiner älteren Schwester Hana hat Danylo Zuflucht im Blue Dot der Unicef in Michalovce in der Ost-Slowakei gefunden. Die Mutter, so erfuhren die Helfer, ist an der Front, das Schicksal des Vaters ist ungewiss. Blue Dot ist ein Zufluchtsort für geflüchtete ukrainische Kinder und Jugendliche und ihre Begleitpersonen und wird seit Anbeginn der Hilfe auch von der „HelpForceHonnef“ mit Spenden versorgt. Dazu gehören vor allem Baby- und Kleinkinderartikel aller Art, Lebensmittel, Mal- , Bastel- und Spielsachen und dieses Mal eben das Fahrrad für Danylo und ein Schaukelpferd aus Oberdollendorf.