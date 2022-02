Krieg in der Ukraine : 150 Demonstranten setzen in Bad Honnef ein Zeichen für den Frieden

Bad Honnef Wie an unzählgen Orten in Deutschland und der Welt, so gingen am Samstag auch in Bad Honnef Bürgerinnen und Bürger spontan auf die Straße, um ein Zeichen zu setzen für den Frieden und die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine.



Gut 150 Menschen sind am Samstag in Bad Honnef dem spontanen Aufruf zu einer Demonstration für den Frieden gefolgt. Auf Transparenten in den Farben Blau und Gelb, den Farben der ukrainischen Nationalflagge, forderten sie in der Fußgängerzone „No War“ und „Putin go home“. Andächtiges Schweigen herrschte zum Abschluss der Kundgebung beim Abspielen Liedes „Gebet für die Ukraine“, das den Menschen in dem osteuropäischen Land Kirchenlied und spirituelle Hymne gleichermaßen ist.

SPD-Ratsfrau Annette Stegger, die die Demonstration aufgrund der sich überschlagenden Ereignisse kurzfristig bei der Stadt angemeldet und damit den Impuls für ein partei- und generationenübergreifendes Zeichen für den Frieden gegeben hatte, sprach den Anwesenden aus dem Herzen mit der Forderung, dass die Waffen in der Ukraine ab sofort schweigen sollen. „Dieser Krieg ist eine absolute Tragödie. Und niemand von uns kann einschätzen, was noch passieren wird“, so Stegger in Anwesenheit der Bürgermeister von Bad Honnef und Königswinter, Otto Neuhoff und Lutz Wagner, Vertreter der Stadträte, Bundestagsabgeordneter und Lokalprominenz wie Kabarettist und Fernsehmoderator Sebastian Pufpaff.

Die Grünen in Bad Honnef riefen derweil zur Teilnahme am Friedensmarsch in Köln am Montag auf. „Es herrscht Krieg in Europa und wir alle sind bestürzt über das Leid, das Russland über so viele unschuldige Menschen bringt. Unsere Solidarität gilt den Ukrainerinnen und Ukrainern. Um so wichtiger ist es jetzt, dass wir uns mit der Ukraine solidarisieren und uns für Frieden in Europa einsetzen“, teilte die Partei mit.

Spontane Hilfsangebote für Flüchtlinge

Beeindruckt von der Solidarität der Demonstranten, die sich am Samstagnachmittag zunächst vor der Pfarrkirche Sankt Johann Baptist versammelt hatten, zeigte sich eine ukrainische Teilnehmerin, die in der Region Rhein-Sieg lebt und aktuell aus der Ferne die beängstigenden Nachrichten aus der Heimat verfolgen muss. „Die Ukraine wird jetzt geboren, in diesem Kampf um die Unabhängigkeit“, so die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Sie hatte auch das Musikstück zur Kundgebung ausgewählt.

Dass sich die Unterstützung der Anwesenden nicht in Worten erschöpft, sondern noch während der Demonstration Teilnehmer Taten wie die private Unterbringung flüchtender Verwandter und Freunde anboten, bewertete die Ukrainerin als „sehr ergreifend“. Wie berichtet, hatten die Stadtverwaltungen von Bad Honnef und Königswinter tags zuvor angekündigt, bereit zu stehen, sollten Flüchtige aus der Ukraine in den Städten unterzubringen sein. Hundertausende Menschen in dem Land sind bekanntlich bereits vor dem Krieg auf der Flucht.

