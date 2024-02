Jugend setzt Zeichen im Dauerregen 1500 Schüler bei Bad Honnefer Sternmarsch gegen rechts

Aesha Alhoul, Schülerin der Q 1 am Sibi, machte den Anfang derer, die einen persönlichen Blick erlaubten auf das, was Toleranz in ihrem täglichen Leben bedeutet. „Ich bin Mitschülerin, Tochter, Nachbarin, vor allem aber Mensch“, so die junge Frau – ein Mensch, der „immer wieder beweisen muss, dass ich mehr als der Stoff bin, den ich trage – aus meinem Glauben heraus, wie andere ein Kreuz an der Kette“, so Aesha über ihre muslimische Kopfbedeckung. Ihr Credo, ihre Hoffnung zugleich: Menschen dürften nicht anhand ihres Glaubens, ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung bewertet werden, sondern nur als Mensch.