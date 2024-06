Nach drei Jahren Pause 20 Gigs, 15 Bühnen: So lief die „7 Mountains Music Night“

Die „7 Mountains Music Night“ ist zurück: Nach dreijähriger Pause gab es am Samstag Musik satt in 14 Kneipen, Cafés, Bars, Restaurants, Clubs und Hotels sowie dem Fashion Store in Königswinter. 20 Bands und Einzelmusiker zeigten ihr Können. Und mit drei Shuttlebussen gingen nicht die Musiker, sondern die Zuschauer von Spielort zu Spielort auf Tournee. Musiker aus der Region, aus ganz NRW und aus Frankreich boten Live-Musik von Rock, Blues, Soul und Jazz über Pop, Electronic, Samba, Folk, Bluegrass und Bossa Nova bis hin zu afrikanischer Musik.