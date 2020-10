Unfall bei Bad Honnef : 23-Jährige verletzt sich beim Überschlag in einer Kurve

Bad Honnef Am Sonntagabend überschlug sich eine 23-Jährige mit ihrem Auto auf regennasser Fahrbahn bei Bad Honnef. Die Fahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Kurz nach 17.30 Uhr am Sonntagabend hatte sich eine 23-Jährige in der Nähe von Bad Honnef auf der regennassen Rottbitzer Straße bei einem Unfall verletzt. Die Frau war dort in Richtung Rottbitze in einer Kurve mit ihrem Kia ins Schleudern geraten und hatte sich anschließend überschlagen. Die Fahrerin wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.