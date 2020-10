Haus Hohenhonnef : 30 Corona-Fälle in Bad Honnefer Behinderteneinrichtung

Bad Honnef. Insgesamt 24 Bewohner und sechs Mitarbeiter des Hauses Hohenhonnef, Einrichtung der Cornelius-Helferich-Stiftung für Menschen mit Behinderungen, sind bisher positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte Einrichtungsleiterin Marion Prechtl.

Großes Lob zollt Prechtl den Mitarbeitern: „Alle sind sehr engagiert und mit im Boot.“ So seien die Mitarbeiter des Förderbereichs nun im Wohnbereich im Einsatz – und liefere die Küche auch mal etwas Besonderes, um den Menschen Gutes zu tun. Am Dienstag sollen erneute Reihentestungen durchgeführt werden. „Wir werden vom Gesundheitsamt sehr engmaschig und engagiert begleitet“, so Prechtl. Außenwohngruppen, die die Einrichtung in mehreren Städten der Region unterhält, seien übrigens nicht betroffen, so Prechtl. Dort gebe es bisher keinen einzigen Positivfall.