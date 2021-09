Rauch und Brandgeruch : 30 Einsatzkräfte in Rhöndorf im Einsatz

30 Einsatzkräfte in Rhöndorf im Einsatz

Rhöndorf Anwohner meldeten in Rhöndorf Brandgeruch und sichtbaren Rauch. Die Feuerwehr erkundete das Gebiet und gab schnell Entwarnung.

Am Donnerstagabend riefen Anwohner in der Konrad-Adenauer-Straße in Rhöndorf die Feuerwehr und meldeten Brandgeruch und Rauch. Einsatzkräfte der Löschgruppen aus Bad Honnef und Rhöndorf waren vor Ort und untersuchten die Ursache.