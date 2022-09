Bürgerstiftung Bad Honnef : 76000 Negative aus 50 Jahren Pressefotografie werden digitalisiert

Geschichte in Bad Honnef : Verein Haus Gutenberg zieht in ehemalige Schule Der Verein Haus Gutenberg hat sein Archiv jetzt in der ehemaligen Konrad-Adenauer-Schule in Bad Honnef. Von dort aus wollen die Vereinsmitglieder viele Archivstücke digitalisieren und Projekte mit Schülern und Studenten starten.