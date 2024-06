Rettungshubschrauber war im Einsatz Zwei Verletzte nach Unfall auf der A3

Laut der Pressestelle der Autobahnpolizei handelt es sich nach ersten Erkenntnissen vom Unfallort um einen Alleinunfall, an dem lediglich ein Fahrzeug beteiligt war. In dem Elektro-Kleinwagen hatte ein Ehepaar gesessen, beide 70 Jahre alt. Sie waren aus der Fahrtrichtung Köln von der Autobahn abgefahren, als der Wagen aus bisher ungeklärten Gründen über den Grünstreifen und die Auffahrt fuhr und schließlich hinter einem Graben in einem Waldstück zum Stehen kam. Die Airbags in dem Wagen lösten aus.