A3 bei Bad Honnef war gesperrt Auto rast von der Autobahnabfahrt in ein Waldstück

Der Unfall eines 70-jährigen Ehepaars, der am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr auf der A 3 bei Bad Honnef von der Fahrbahn abkam, führte zu einem Großaufgebot von Rettungskräften. Etwa 70 bis 80 Rettungskräfte, so die Einschätzung des Einsatzleiters Lennart Gerlach von der Feuerwehr Bad Honnef, befanden sich insgesamt an der Unfallstelle.