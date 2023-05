Lange Staus im Siebengebirge A3 bei Bad Honnef wegen Bergungsarbeiten nach Unfall weiterhin gesperrt

Derzeit läuft die Bergung des Lkw, der mithilfe von zwei Kränen wieder aufgerichtet wurde. Inzwischen haben die Bergungsunternehmen den Tank verladen, danach kann auch die Zugmaschine abgeschleppt werden. Sobald der Lkw nicht mehr an der Unfallstelle ist, werde die Fahrbahn laut Michael Kröll, dem technischen Leiter der Firma Hüllsmann, die an der Bergung beteiligt ist, an die Autobahnmeisterei übergeben. Danach müsse ein Spezialunternehmen die Fahrbahn reinigen, was voraussichtlich mehrere Stunden in Anspruch nehmen werde, und die Fahrbahn auf Schäden überprüfen. Laut ADAC bleibt die Autobahn in Richtung Köln voraussichtlich bis 20 Uhr gesperrt.